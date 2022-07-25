Чемпион MotoGP Куартараро проведет тесты болида «Ф-1» за «Мерседес» (Sky Sports)

Действующий чемпион MotoGP и лидер нынешнего сезона Фабио Куартараро опробует болид «Мерседеса» «Формулы-1».

Об этом сообщил журналист Sky Sports Тед Кравиц. Заезды намечены на конец года.

Пилот «Ямахи» посетил боксы «Мерседеса» на Гран-при Франции и подтвердил, что готовится к тестам:

«Мы работаем над тем, чтобы опробовать [болид] «Формулы-1» в конце сезона, так что скрестим пальцы.

«Формула-1» сильно отличается от MotoGP, но мне она очень нравится. Надеюсь, однажды я сяду в машину», – заявил француз в интервью DAZN.

В 2019 году совместные тесты на болиде «Ф-1» и байке MotoGP провели Валентино Росси, тоже выступавший за «Ямаху», и Льюис Хэмилтон.

Хэмилтон и Росси погонялись на байке MotoGP и чемпионском болиде «Ф-1». Валентино победил Льюиса по сумме заездов

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