Маттиа Бинотто: «Пит-стоп Сайнса стал верным решением, без сомнения»

рассказал о безупречной стратегии «Феррари» на .

Поздний пит-стоп вызвал вопросы у гонщика, однако Бинотто заверил, что команда не ошиблась. Сайнс в итоге занял пятое место после старта с 19-й позиции, а впоследствии согласился с выбором Скудерии.

«Что касается нашего решения, оно было верным и правильным. У Карлоса в кокпите не было всей информации, ему трудно судить. Без сомнения, мы сделали верный выбор.

Мы постарались продлить отрезок как можно дольше и максимально использовать срок службы покрышек. Но после получения полной информации мы поняли, что шин не хватит до финиша. Вот и все.

Если бы Карлос остался на трассе, это стало бы риском в плане безопасности и надежности. Пришлось заехать в боксы. Более того, я считаю, что темпа Карлоса не хватало, чтобы оторваться на пять секунд от Переса и Расселла и компенсировать штраф [за небезопасный выпуск на пит-лейн]. Так что пит-стоп стал правильным решением. Вдобавок мы показали лучший круг гонки и заработали очко – важное очко для команды и Карлоса», – подчеркнул руководитель «Феррари».

«Феррари» дергала Сайнса сменой стратегии даже на середине подиумного обгона. А еще завалила Карлосу пит-стоп и тормозила как могла

Карлос Сайнс: «Феррари» здорово сработала со стратегией»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram