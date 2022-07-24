Макс Ферстаппен: «Когда понимаешь, что это не твой день, нужно просто стараться заработать очки»

Пилот признал, что не ждал такого выступления от «Феррари» на Гран-при Франции.

По словам Ферстаппена, в «Ред Булл» ожидали более сильного износа резины у «Феррари» и сход Леклера сильно помог Максу.

«Люди привозят обновления для своих болидов и порой они также здорово помогают им лучше работать с шинами. И сегодня, даже несмотря на периодические скольжения, соперники впереди нас все равно были очень быстры. Это просто показывает, что у «Феррари» очень быстрая машина.

Со своей стороны мы знаем, что тоже должны найти способ улучшить болид – особенно это касается скорости на одном круге. И мы будем над этим работать.

При этом очень важно стараться зарабатывать очки даже в плохие дни – например, как было у нас в Австрии. Конечно, лидерство в чемпионате с таким запасом – это здорово, но я думаю, что на самом деле отрыв должен был быть меньше, если учесть скорость наших болидов.

Такое лидерство в чемпионате – это здорово, но еще очень многое может случиться, я просто хочу сохранять концентрацию. Нам нужно еще много хороших результатов. Нам нужно еще прибавлять в скорости на одном круге.

К тому же, следующая гонка будет в Будапеште, там нам будет намного, намного сложнее. А «Феррари» там будет очень быстра. Но посмотрим. Опять же, когда ты понимаешь, что это не твой день, нужно просто стараться зарабатывать очки в каждой гонке», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Франции: Леклер убрался в барьеры, «Феррари» изо всех сил подрывала прорыв Сайнса на подиум с последнего ряда

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