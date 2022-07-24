Кристиан Хорнер: «Не стал бы называть Леклера «крашером», он очень сильный гонщик»

Руководитель подвел итоги Гран-при Франции, выразив сожаление из-за схода и отсутствия прямого соперничества Ферстаппена и гонщика «Феррари».

«Я бы не стал называть Леклера «крашером». Не знаю, повлияли ли на его аварию какие-то другие факторы, но Шарль очень сильный гонщик. Эти двое (Ферстаппен и Леклер) очень сильно давят друг на друга, управлять машинами в таких условиях приходится просто не грани их возможностей.

Сегодня невезение Шарля стало нашей удачей, а по ходу сезона в целом чаша весов еще не раз будет колебаться то в одну, то в другую сторону.

В любом случае, сегодня главное то, что с Шарлем все в порядке. Это было захватывающее сражение двух гонщиков, которое закончилось не слишком приятно выглядевшей аварией.

Мы решили раньше «нажать на кнопку» и попробовали сделать андеркат, Макс в итоге вернул себе позицию, и очень жаль, что мы так и не увидели, чем бы это все в итоге могло закончиться. Но в итоге Макс одержал простую победу и заработал очки, дело сделано», – рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при Франции: Леклер убрался в барьеры, «Феррари» изо всех сил подрывала прорыв Сайнса на подиум с последнего ряда

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