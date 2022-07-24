Макс Ферстаппен: «Леклеру очень не повезло. После случившегося я просто контролировал ход гонки и берег шины»

Пилот подвел итоги Гран-при Франции, прокомментировав ход гонки и свою стратегию.

«С самого старта у нас был очень хороший темп, я старался давить на Шарля. Но преследуя соперника вплотную на этой трассе, тем более в такую жару, ты начинаешь сильно перегревать шины. Так что у меня даже не было шансов попробовать провести обгон – только один раз.

Мы просто старались сохранять спокойствие, держаться как можно ближе. Мы чуть раньше провели свой пит-стоп, после чего было сложно сказать, как именно могла бы развиваться гонка в дальнейшем. Но наша машина была быстрой.

Конечно, Шарлю очень не повезло. Надеюсь, с ним все в порядке. Но после случившегося я просто контролировал ход гонки и старался беречь шины.

Учитывая то, что здесь очень длинный пит-лейн, вариант с дополнительным пит-стопом (в режиме виртуального пейскара), останавливаться еще раз было сложно. Шины довольно сильно изнашивались, поэтому в конце нужно было просто их беречь», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции после ошибки и вылета Леклера, Хэмилтон – второй в 300-й гонке

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