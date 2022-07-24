Леклер вышел на 3-е место по числу поулов за «Феррари» – больше только у Михаэля Шумахера и Лауды

Победа в квалификации к Гран-при Франции стала для Шарля Леклера седьмой в нынешнем году и 16-й в карьере.
Все поулы Леклер завоевал в составе «Феррари». По числу поул-позиций за итальянскую команду Шарль превзошел Фелипе Массу (15) и вышел на чистое третье место по данному показателю. Монегаск уступает лишь Михаэлю Шумахеру (58) и Ники Лауде (23).
Леклера на поул тянул напарник – разгонял Шарля на важной прямой, хотя штраф за мотор уничтожил смысл в его квале
Леклер выиграл седьмую квалификацию в 2022 году и повторил личный рекорд по поулам за сезон
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