Леклер вышел на 3-е место по числу поулов за «Феррари» – больше только у Михаэля Шумахера и Лауды

Теги Михаэль Шумахер Ники Лауда Гран-при Франции Феррари Фелипе Масса Формула-1 Шарль Леклер Авто

Победа в квалификации к Гран-при Франции стала для Шарля Леклера седьмой в нынешнем году и 16-й в карьере.

Все поулы Леклер завоевал в составе «Феррари». По числу поул-позиций за итальянскую команду Шарль превзошел Фелипе Массу (15) и вышел на чистое третье место по данному показателю. Монегаск уступает лишь Михаэлю Шумахеру (58) и Ники Лауде (23).

Леклера на поул тянул напарник – разгонял Шарля на важной прямой, хотя штраф за мотор уничтожил смысл в его квале

Леклер выиграл седьмую квалификацию в 2022 году и повторил личный рекорд по поулам за сезон

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