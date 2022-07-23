Эстебан Окон: «Уже пару гонок приходится бороться с нестабильным поведением машины – проблема фундаментальная»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон подвел итоги квалификации к Гран-при Франции, пожаловавшись на очень нестабильную работу болида на последних этапах.
«Очевидно, что мы разочарованы. Ужасная квалификация. Совсем не тот результат, на который мы могли рассчитывать. Думаю, машина была точно способна занять 6-7 место.
Так что мы недовольны. Но нам уже пару гонок как приходится бороться с очень нестабильным поведением машины. В третьей практике мы вообще оказались на последнем месте – хотя с нынешнем уровнем машины это просто невозможно. То есть на Гран-при Австрии мы были пятыми, а в практике здесь оказываемся на последнем месте. Ясно, что проблему будет сложно решить. Ясно, что речь идет о фундаментальной проблеме с машиной, которую нам предстоит обнаружить.
Ощущения очень странные. Например, в конце сессии у меня начались проблемы с сильной избыточной поворачиваемостью – такие, что я просто не мог взять под контроль поведение задней оси. Притом, что у нас с Фернандо очень похожие настройки болидов, так что такой разницы быть просто не должно.
Да, мы привозим новинки, и они работают в соответствии с ожиданиями. Но в последних гонках поведение машины очень сильно меняется, просто какие-то американские горки. В Австрии машина работала отлично. На «Сильверстоуне» у нас вообще не было темпа. Да, мы все равно должны были попасть в очки, но все равно оказались бы совсем не так, где могли бы. Мы ничего не показали в Канаде. Так что да, машина то работает, то нет, понять это очень сложно», – рассказал Окон.
Леклер взял поул во Франции, Ферстаппен – второй, Сайнс начнет гонку с последнего ряда
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram