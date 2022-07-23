Эстебан Окон: «Уже пару гонок приходится бороться с нестабильным поведением машины – проблема фундаментальная»

Пилот подвел итоги квалификации к , пожаловавшись на очень нестабильную работу болида на последних этапах.

«Очевидно, что мы разочарованы. Ужасная квалификация. Совсем не тот результат, на который мы могли рассчитывать. Думаю, машина была точно способна занять 6-7 место.

Так что мы недовольны. Но нам уже пару гонок как приходится бороться с очень нестабильным поведением машины. В третьей практике мы вообще оказались на последнем месте – хотя с нынешнем уровнем машины это просто невозможно. То есть на Гран-при Австрии мы были пятыми, а в практике здесь оказываемся на последнем месте. Ясно, что проблему будет сложно решить. Ясно, что речь идет о фундаментальной проблеме с машиной, которую нам предстоит обнаружить.

Ощущения очень странные. Например, в конце сессии у меня начались проблемы с сильной избыточной поворачиваемостью – такие, что я просто не мог взять под контроль поведение задней оси. Притом, что у нас с Фернандо очень похожие настройки болидов, так что такой разницы быть просто не должно.

Да, мы привозим новинки, и они работают в соответствии с ожиданиями. Но в последних гонках поведение машины очень сильно меняется, просто какие-то американские горки. В Австрии машина работала отлично. На «Сильверстоуне» у нас вообще не было темпа. Да, мы все равно должны были попасть в очки, но все равно оказались бы совсем не так, где могли бы. Мы ничего не показали в Канаде. Так что да, машина то работает, то нет, понять это очень сложно», – рассказал Окон.

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