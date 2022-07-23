Росберг об отсутствии столкновений Леклера с Ферстаппеном: «Готов поставить свой дом на то, что весь сезон так продолжаться не будет»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports Нико Росберг уверен, что и столкнутся между собой в нынешнем сезоне.

На данный момент у Ферстаппена и Леклера не было еще ни одного инцидента, хотя гонщики уже неоднократно жестко боролись друг с другом на трассе.

«Честно говоря, это (отсутствие столкновений) очень сильно меня удивляет. Они так часто и интенсивно борются друг с другом колесо в колесо, и при этом мы пока не видели даже малейшего повода для обсуждения спорных ситуаций.

И это очень большой сюрприз. Хотя я готов поставить даже, может быть, собственный дом на то, что весь сезон так продолжаться на будет. Учитывая то, как часто они борются колесо в колесо, в какой-то момент один зацепит другого за колесо и начнутся жаркие обсуждения. Посмотрим», – рассказал Росберг.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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