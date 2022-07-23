Шарль Леклер: «Феррари» – фаворит по скорости, но проблемы сделали нас аутсайдерами в борьбе за титул»

Гонщик «Феррари» поделился рассуждениями о сражении за титул и роли трагических событий в жизни в интервью AFP.

После 11 этапов Шарль отстает от лидера из на 38 очков.

– Вы чувствуете себя фаворитом или аутсайдером?

– По скорости мы фавориты, но некоторые проблемы скорее сделали нас аутсайдерами на сегодняшний день. Но я буду верить до самого конца. Если все делать идеально, скорости для чемпионства хватает.

– Несмотря на превосходный старт сезона, надежность и стратегия «Феррари» сильно ударили по вашим шансам на титул.

– За пять гонок накопились проблемы: в Барселоне мы лидировали, и мотор сломался, затем были стратегия в , двигатель в Баку, штраф в Монреале, стратегия в Сильверстоуне… Непросто справиться с таким. Но мы каждый раз могли побеждать, так что потенциал есть.

Я всегда мотивирован. И в Австрии, в первой же гонке после этого, которая прошла нормально, мы победили. Это радует еще больше. Я убежден, что мы можем догнать соперников, если не будет новых серьезных проблем.

– Как вам борьба с Ферстаппеном, которого считают агрессивным гонщиком?

– Я тоже всегда был агрессивным, поэтому не против. Мне нравятся такие сражения на грани правил. Здорово, что после совместных гонок в картинге 10-15 лет назад мы оказались в «Ф-1» и боремся за чемпионство.

– Способность сохранять спокойствие в трудные времена – ваша самая сильная сторона?

– Безусловно, это плюс. Но такое качество не пришло естественным образом. Мне пришлось усердно работать, когда я был младше. Я много обсуждал это в центре Formula Medicine в Виареджо, когда мне было 10-15 лет – там занимаются психологической подготовкой. Я сильно вырос за те годы, и это существенно помогло в дальнейшей карьере.

В сложных ситуациях я сохраняю спокойствие, это правда. Важное качество.

– В свои 24 года вы прошли через трагические моменты: смерть отца и двух близких пилотов – крестного отца и друга Антуана Юбера. Заставило ли это повзрослеть?

– Думаю, да. Я еще молод, мне 24, но, пожалуй, отличаюсь от некоторых своих друзей в плане зрелости. Не только из-за карьерного пути, но из-за жизненных событий – к сожалению, печальных. Однако это позволило мне вырасти как личности и как гонщику.

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