Шарль Леклер: «Феррари» – фаворит по скорости, но проблемы сделали нас аутсайдерами в борьбе за титул»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился рассуждениями о сражении за титул и роли трагических событий в жизни в интервью AFP.
После 11 этапов Шарль отстает от лидера Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 38 очков.
– Вы чувствуете себя фаворитом или аутсайдером?
– По скорости мы фавориты, но некоторые проблемы скорее сделали нас аутсайдерами на сегодняшний день. Но я буду верить до самого конца. Если все делать идеально, скорости для чемпионства хватает.
– Несмотря на превосходный старт сезона, надежность и стратегия «Феррари» сильно ударили по вашим шансам на титул.
– За пять гонок накопились проблемы: в Барселоне мы лидировали, и мотор сломался, затем были стратегия в Монако, двигатель в Баку, штраф в Монреале, стратегия в Сильверстоуне… Непросто справиться с таким. Но мы каждый раз могли побеждать, так что потенциал есть.
Я всегда мотивирован. И в Австрии, в первой же гонке после этого, которая прошла нормально, мы победили. Это радует еще больше. Я убежден, что мы можем догнать соперников, если не будет новых серьезных проблем.
– Как вам борьба с Ферстаппеном, которого считают агрессивным гонщиком?
– Я тоже всегда был агрессивным, поэтому не против. Мне нравятся такие сражения на грани правил. Здорово, что после совместных гонок в картинге 10-15 лет назад мы оказались в «Ф-1» и боремся за чемпионство.
– Способность сохранять спокойствие в трудные времена – ваша самая сильная сторона?
– Безусловно, это плюс. Но такое качество не пришло естественным образом. Мне пришлось усердно работать, когда я был младше. Я много обсуждал это в центре Formula Medicine в Виареджо, когда мне было 10-15 лет – там занимаются психологической подготовкой. Я сильно вырос за те годы, и это существенно помогло в дальнейшей карьере.
В сложных ситуациях я сохраняю спокойствие, это правда. Важное качество.
– В свои 24 года вы прошли через трагические моменты: смерть отца и двух близких пилотов – крестного отца Жюля Бьянки и друга Антуана Юбера. Заставило ли это повзрослеть?
– Думаю, да. Я еще молод, мне 24, но, пожалуй, отличаюсь от некоторых своих друзей в плане зрелости. Не только из-за карьерного пути, но из-за жизненных событий – к сожалению, печальных. Однако это позволило мне вырасти как личности и как гонщику.
Леклер выступает в шлеме со своими детскими фотографиями
Леклера в гонки привел пилот-вдохновитель Академии «Феррари». Он погиб из-за аварии в Гран-при, Шарль мечтает о титуле «Ф-1» в его честь
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