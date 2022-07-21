Макс Ферстаппен: «Мне постоянно приходится отвечать на вопросы о политике, хотя я просто пилот «Формулы-1»

Пилот рассказал, что не видит для себя смысла лишний раз лезть в политику и делать соответствующие заявления.

По мнению Ферстаппена, по политическим вопросом, связанным с «Формулой-1», официальные заявления в первую очередь должна делать сама серия и руководство чемпионата.

В адрес Ферстаппена прозвучало несколько упреков в связи с тем, что он, в отличие от некоторых других пилотов, не сделал никаких осуждающих заявлений в своих соцсетях.

Последний на данный момент скандал случился в рамках Гран-при Австрии, когда многие болельщики начали жаловаться на оскорбления со стороны других фанатов.

«Безусловно, таких вещей (случаев оскорбления болельщиков) никогда не должно происходить. Нигде и никогда.

При этом я не считаю, что именно я должен обязательным образом об этом говорить. Я часто выражаю свое мнение на пресс-конферециях, ведь так я могу добиться большего, чем другими способами. Более того, если бы мне пришлось постоянно высказывать свое мнение обо всех событиях, которые происходят в мире, я был бы вынужден безостановочно что-то писать в соцсетях.

Мне кажется, что я уже в течение года постоянно вынужден отвечать на разные вопросы, связанные с политикой. Хотя в конечном счете я ведь просто гонщик «Формулы-1». Конечно, когда мне задают вопрос – я отвечаю на него, искренне выражая свое мнение. Но я не должен заниматься формированием политического движения. В конце концов, я просто гонщик и спортсмен. Люди могут меня поддерживать, быть моими болельщиками, но они также являются болельщиками «Формулы-1» в целом. И если происходит нечто подобное (оскорбления болельщиков на Гран-при Австрии), то проблему должна решать своими действиями, а не пилоты, отвечая на вопросы журналистов», – рассказал Ферстаппен.

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