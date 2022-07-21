Карлос Сайнс: «Мы идентифицировали проблему, которая не позволяла достаточно эффективно проводить старты»

Теги техника Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Валттери Боттас Альфа Ромео Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что инженеры команды обнаружили проблему, которая иногда приводит к нестабильной работе сцепления на старте гонок.

Начиная с Гран-при Франции «Феррари» и «Альфа Ромео», как минимум, будут использовать модифицированную версию сцепления, что должно устранить неполадки, возникавшие в прошлом.

Среди пилотов, выступающих за клиентов «Феррари», о проблеме также говорил и Валттери Боттас.

«Да, мы идентифицировали проблему на нашей машине, которая в этом году не позволяла нам проводить старты так же эффективно, как в прошлом году. Вероятно, эта проблема также влияла и на выступления некоторых наших товарищей по командам с такими же двигателями. Но теперь мы знаем, где именно находится источник этой проблемы.

Это внутренняя проблема и мы не будем о ней распространяться. К тому же проблема проявляется далеко не при каждом старте. Но да, в целом машина в этом году стартовала не лучшим образом. Надеюсь, мы продолжим прогрессировать и прибавлять – как в этом сезоне, так и в следующем», – рассказал Сайнс.

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