Эстебан Окон о сохранении Гран-при Франции: «Наиболее реалистичный вариант – гонка «Формулы-1» в Ле-Мане»

Пилот считает, что сохранить Гран-при Франции в «Формуле-1» помог бы вариант с проведением гонки в Ле-Мане.

Гран-при Франции и могут потерять места в календаре чемпионата в следующем году – контракты обоих этапов заканчиваются в этом сезоне.

По мнению Окона, интерес к значительно возрастет в том случае, если гонка будет проходить в Ле-Мане – на трассе «Бугатти».

«Стефано Доменикали говорил о гонке в Ницце – и мне кажется, что это отличный вариант для проведения Гран-при на городской трассе. Но еще у нас есть Ле-Ман – тоже, разумеется, просто отличное место. Хотя трассе, очевидно, потребуются какие-то небольшие доработки – вроде обозначения границ трека и так далее.

Я думаю, что настоящая гонка «Формулы-1» в Ле-Мане стала бы действительно впечатляющим событием.

Думаю, что в целом у нас есть несколько вариантов. Гонка на трассе городского типа или на каком-то хорошем автодроме. У нас есть хорошие трассы – хотя на «Маньи-Кура» не так просто добираться.

Наиболее реалистичный вариант, который приходит на ум – это определенно Ле-Ман. Думаю, Гран-при Франции в Ле-Мане стало бы потрясающим событием.

Может быть, также стоит рассмотреть и такой вариант – один год проводить Гран-при во Франции, один – в Бельгии. Думаю, это стало бы оптимальным решением. Нельзя просто отказываться от классических автодромов. Нужно чередовать эти трассы, искать другие решения», – рассказал Окон.

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