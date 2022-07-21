Нифонтова о победе Мазепина на «Шелковом пути»: «Искренне восхищаюсь, Никита крутой. Ожидала, что он покажет скорость»

Российская гонщица прокомментировала победу на ралли «Шелковый путь».

Бывший пилот «Формулы-1» стал лучшим в классе мотовездеходов, опередив напарника по Snag Racing и чемпиона «Дакара-2017» , Нифонтова финишировала седьмой.

«Никита первый раз в этих гонках, но не надо сбрасывать со счетов, что он профессиональный пилот, и это никуда не денешь. Притом он серьезно готовился к этой гонке, хотя и не афишировал: тренировался в Астрахани, ездил в Эмираты. Так что сказать, что Никита «вдруг всех победил» – это немного лукавство. Но он большой молодец, я им искренне восхищаюсь, он крутой. Но я, если честно, и ожидала, что он сможет показать высокий темп, потому что профессионал.

С другой стороны, для ралли-рейдов всегда важен опыт. И тут как раз заслуга Сергея Карякина и их команды, которые своим опытом очень качественно поделились. Никто и не скрывал, что Сергей всю дорогу Никиту прикрывал, и когда у Никиты сломался кулак где-то в районе Чечни, они остановились и меняли ему этот кулак. То есть мы с Катей [Жадановой] вдвоем сами там разбирались, а у них были профессиональные механики, которые быстро и оперативно все сделали. Но когда есть бюджет, все так и делают: если можешь себе позволить – это же круто!» – сказала Анастасия.

Мазепин победил чемпиона «Дакара» на главном ралли России – с первой же попытки. Как?!

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