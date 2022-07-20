Пьер Гасли: «Обновление «Альфа Таури» во Франции позволит сражаться среди лидеров средней группы, надеюсь»

рассказал, что существенно обновится к .

«Мы привезем новинки во Францию. Пора снова попадать в третий сегмент, чтобы было легче зарабатывать очки по воскресеньям. Мы сделали ставку на одно серьезное обновление, а не на множество маленьких.

Новые детали направлены на повешение прижимной силы, так как мы достаточно слабо проезжаем средне- и высокоскоростные повороты. Надеюсь, обновление позволит выступать стабильнее и вновь сражаться среди лидеров средней группы», – заявил пилот итальянской команды.

Его напарник Юки Цунода поделился ожиданиями от этапа в Ле-Кастелле:

«Надеюсь, ситуация сильно улучшится. Обновления в основном аэродинамические, и мы должны сделать серьезный шаг вперед. Не терпится испытать их на «[Поль] Рикар» в надежде снова бороться за очки».

Юки Цунода: «Иногда за рулем болида мой мозг начинает перегреваться – надеюсь, появление нового психолога сработает»

Франц Тост: «Если Цунода продемонстрирует хорошие выступления, то останется. Если нет – он уйдет»

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