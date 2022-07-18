Юки Цунода: «Иногда за рулем болида мой мозг начинает перегреваться – надеюсь, появление нового психолога сработает»

Пилот рассказал, как идет его работа с новым спортивным психологом.

«Да, я уже и раньше работал с психологом – начиная с выступлений в «Формуле-2». Я очень рад…точнее я был очень рад работать с ним. В том числе благодаря его помощи я сумел пробиться в «Формулу-1». Он сумел помочь мне повысить стабильность выступлений, начиная с «Формулы-2».

Сейчас в «Ред Булл» наняли мне нового психолога/тренера, это случилось где-то четыре гонки назад. Мне сложно сказать, насколько хорошо это сработало на данный момент. Если бы это сработало очень хорошо, то я, вероятно, не попал в аварию (не столкнулся с напарником по команде Пьером Гасли на «Сильверстоуне»). Но нам, естественно, нужно больше времени – ему (психологу) нужно лучше меня понять, больше узнать обо мне, нам нужно выяснить, в каком направлении двигаться в нашей работе.

Но да, одной из проблем, которая сейчас ограничивает мои возможности, сейчас является то, что иногда за рулем болида мой мозг просто начинает перегреваться. И я знаю, что должен прибавлять, должен выступать стабильнее. Надеюсь, появление нового тренера сработает», – рассказал Цунода.

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