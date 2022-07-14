Франц Тост: «Если Цунода продемонстрирует хорошие выступления, то останется. Если нет – он уйдет»

Руководитель заявил, что не гарантировано место в команде в следующем сезоне.

Тост остался крайне недоволен действиями Цуноды на , когда тот ошибся и столкнулся со своим напарником Пьером Гасли.

«Случившееся на Гран-при Великобритании было для команды настоящим кошмаром. Наши пилоты находились на 7 и 8 позиции – при этом мы изначально понимали, что этап на «Сильверстоуне» будет для нас трудным. Так что позиции были для нас очень выгодными.

Однако в итоге у Юки немного лопнуло терпение, он поторопился, попытался обойти за счет более позднего торможения, потерял контроль над задними колесами и врезался в напарника.

Сразу же после гонки я позвал Юки в свой офис и сообщил ему, что случившееся абсолютно неприемлемо. И что он должен быть терпеливее, действовать более дисциплинировано. Хотя это была не первое столкновение между напарниками в «Ф-1», и очевидно не последнее – надеюсь, что последнее для нас. Как бы то ни было, таких моментов нужно избегать.

В целом, если Цунода продолжит и дальше выступать на таком уровне, как в этом сезоне – разумеется, за исключением аварий, – то у него будет хороший шанс сохранить место в нашей команде. Все зависит от него. Если Цунода продемонстрирует хорошие выступления, то останется. А если нет – то уйдет. Все просто», – рассказал Тост.

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