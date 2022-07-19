Маттиа Бинотто о тактике «Феррари»: «Приоритет на трассе получает наиболее быстрая машина»

Руководитель рассказал, что пока команда не собирается разделять и на первого и второго номера.

В данный момент Леклер занимает второе место в общем зачете, отставая от Макса Ферстаппена на 38 очков. При этом Леклер на 37 очков опережает Карлоса Сайнса, который идет на четвертом месте в чемпионате.

«Приоритет на трассе получает наиболее быстрая машина. Мы считаем, что на данном этапе сезона это лучшая тактика. Если на более поздней стадии сезона шансы одного из двух пилотов станут заметно выше, тогда мы, разумеется, можем отдать приоритет именно ему одному. Но сейчас мы находимся в другой ситуации. Так что нам нужно с этим справляться. При этом я, как уже говорил, рад видеть то, как оба наших гонщика стремятся бороться.

В первую очередь мы стараемся заработать как можно больше очков для команды в каждой конкретной гонке. Понятно, что борьба идет и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Но набирая максимум очков как команда, я уверен, мы также будем набирать максимум очков и в зачете пилотов, отбирая очки у оппонентов. И да, Шарль Леклер и Карлос Сайнс не должны быть оппонентами друг друга, их оппоненты – это Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и другие», – рассказал Бинотто.

«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

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