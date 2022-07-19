Герхард Бергер: «Феррари» не готова бороться за титул – в отличие от «Ред Булл»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что рад видеть борьбу за титул с участием сразу двух команд в нынешнем сезоне.

«Для «Формулы-1» это отличные новости. Да, может быть и еще лучше, если к борьбе за самые высокие места присоединится и третья команда, однако после долгих лет доминирования сначала Шумахера, а потом Хэмилтона, здорово видеть борьбу двух разных команд. Возвращение «Феррари» в число лидеров – это фантастические новости, но было бы хорошо, если бы «Мерседес» тоже присоединился к борьбе. Но да, мы уже видим отличные гонки», – рассказал Бергер.

При этом Бергер сомневается, что «Феррари» сможет победить «Ред Булл» в борьбе за титул, несмотря на все мастерство Леклера:

«Леклер впечатляет меня своим талантом и скоростью на одном быстром круге. Но когда речь заходит о гоночном мастерстве, тут я вижу небольшое преимущество Ферстаппена. Макс просто блестяще проявляет себя в гонках. Он пользуется каждой возможностью, здорово умеет обгонять, хорош в борьбе колесо в колесо и как никто другой умеет читать ход гонки.

В сочетании с отличными стратегиями и классной работой на пит-стопах «Ред Булл» Макс кажется почти непобедимым. На мой взгляд, Ферстаппен смотрится даже сильнее, чем в прошлом году. Выиграв титул, он сбросил с плеч колоссальный груз ответственности».

Бергер добавил, что «Феррари» в данный момент просто не готова к борьбе за чемпионат:

«В прошлом году никто бы не поверил, что «Феррари» сможет сделать настолько большой шаг вперед. Если бы в прошлом году болельщикам сказали, что «Феррари» будет второй в 2022 году, они были бы рады.

Теперь же команда пытается бороться за титул, только она уже очень давно этого не делала. Они к этому не готовы – в отличие от команды «Ред Булл», которая в прошлом году боролась с Хэмилтоном до самой последней гонки, уделяя внимание мельчайшим деталям. Пройдет еще год или два, прежде чем действительно будет готова к борьбе за титул. У «Ред Булл» есть преимущество, потому что команда боролась и выиграла в прошлом году.

Более того, Леклер порой допускает ошибки, которые не может позволять себе гонщик, который всерьез борется за титул. Но Леклер способен прибавить в этой области и в целом он определенно способен стать чемпионом».

«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

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