Жан Алези: «Именно выступления Леклера приносят мне настоящие радость и удовольствие от просмотра гонок»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что получает настоящее удовольствие от просмотра гонок благодаря Шарлю Леклеру.

«После победы на Гран-при Австрии могу сказать, что именно его выступления приносят мне настоящую радость и настоящее удовольствие от просмотра «Формулы-1». Настоящий стресс и настоящую радость. Ничто не сравнится с тем, какое удовольствие Леклер приносит своими выступлениями в каждой гонке.

Думаю, именно Шарль является тем гонщиком, благодаря которому я всегда с нетерпением ждал Гран-при и всегда слежу за гонками максимально внимательно. Он здорово атакует и обгоняет, демонстрирует классные маневры. Он действительно выдающийся гонщик.

Что касается ситуации в спринте, то я наоборот не согласен с тем, что борьба между Леклером и Сайнсом была контрпродуктивной. Леклер на старте старался беречь свои шины. Сайнс же отлично стартовал и начал атаковать, при этом оставляя напарнику достаточно места. Фактически погоне за Ферстаппеном ничего не мешало.

Леклер и так получает свое преимущество на трассе, за счет скорости, а у Сайнса есть полное право бороться, это правильно. При условии, что это не будет вредить команде.

Мне кажется, что сейчас выигрывает везде. Но болидам команды не хватает надежности, и вот это обидно. Однако всегда лучше стараться починить быструю машину, чем ездить на надежной, но не слишком конкурентоспособной машине. Сейчас можно вспомнить «Мерседес» – у них хорошая, надежная машина. Но они далеко от лидеров», – рассказал Алези.

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