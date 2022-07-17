Маттиа Бинотто: «С новым антикрылом «Феррари» сократила отставание в скорости от «Ред Булл»

Руководитель считает, что команде удалось сократить отставание от «Ред Булл» по максимальной скорости.

По словам Бинотто, сделать это удалось в первую очередь благодаря новому заднему антикрылу, которое команда использует с Гран-при Канады.

«Мы, вне всяких сомнений, уступали «Ред Булл» в скорости на прямых. Особенно сильно это проявлялось в зонах DRS. У нас было серьезное отставание по эффективности работы DRS, у «Ред Булл» крыло работало намного мощнее. И мы много трудились над исправлением ситуации. Мы подготовили новое заднее антикрыло, которое сначала опробовали на Гран-при Канады на болиде Шарля, а потом на «Сильверстоуне» его получили уже оба гонщика.

С новым задним антикрылом мы попросту сократили отставание в скорости. Да, у «Ред Булл» по-прежнему есть небольшое преимущество в скорости, но совсем незначительное.

На Гран-при Австрии же мы, как мне кажется, были быстры не только за счет машины, но и благодаря гонщикам, которые фантастическим образом поработали, подобрали оптимальный баланс, настройки машины, здорово поработали с шинами, в том числе на дистанции гонки», – рассказал Бинотто.

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