Ральф Шумахер: «Контракт Мика на 2023 год – дело времени. «Хаас» начал больше верить в него»

Бывший гонщик «Формулы-1» поделился мнением об успехах своего племянника .

Пилот заработал очки по итогам двух последних Гран-при. В Австрии Мик стал шестым и опередил напарника .

«Прогресс, безусловно, идет в нужном направлении. Он наконец провел пару уик-эндов без каких-либо проблем. Должен также отметить команду, которая предоставила очень сильную машину. В Шпильберге я этого не ожидал», – заявил Ральф в эфире немецкого Sport1.

В интервью Sky Шумахер сообщил, что ждет продления контракта Мика на 2023 год:

«Команда начала больше верить в него. Мик уверен в себе. Так что, вероятно, вопрос будущего – лишь дело времени».

В спринте Мик остался недоволен работой мостика, который не приказал партнеру пропустить его. Ральф прокомментировал ситуацию:

«Является ли Мик первым номером «Хааса»? Я бы так не сказал, но он завоевал уважение команды, и не только из-за того, что был быстрее Кевина. Также из-за суперсражения с , когда он действовал очень умно. Надеюсь, Гюнтер [Штайнер] тоже это видит. Оба гонщика должны подчиняться приказам команды.

В какой-то момент Мику тоже нужно стать эгоистичнее, если напарник не понимает. Маятник качается в обоих направлениях. Я рад, что в итоге они обнялись. Но партнер по команде – первый пилот, которого ты хочешь победить, так что настоящей дружбы быть не может».

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