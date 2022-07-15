Нико Росберг о том, что Ферстаппен и Леклер ладят: «Мы с Хэмилтоном тоже смеялись вместе, это не отражает полную картину»

Чемпион мира 2016 года считает, что отношения и могут ухудшиться.

– Недавно в соцсетях появилась запись, как четыре претендента на титул [вместе c и Серхио Пересом] смотрят видео на телефоне и смеются. Макс Ферстаппен утешал Шарля Леклера после Гран-при в Сильверстоуне. Удивляет ли вас, что они так здорово ладят?

– Они с детства знают и уважают талант друг друга. Но я не думаю, что такие эпизоды отражают полную картину. Вы можете найти фото, где мы с Льюисом вместе смеемся.

В целом противостояние напряженное – даже если Шарль сильно отстает и не представляет непосредственной угрозы Максу. Как ни странно, у них очень редко случалась очень плотная борьба или спорные ситуации. Но мы все еще ждем – тогда все будет выглядеть иначе (смеется).

– Вы упомянули отношения с . В 2008 году вы вместе оказались на подиуме в Австралии и обнимались. В какой момент между Мельбурном-2008 и Абу-Даби-2016 дружба сломалась?

– Когда мы стали бороться за титул. Не раньше. Но так всегда бывает: ты сражаешься за победу в каждой гонке, за чемпионство, и дружба уже не работает.

– Стала ли какая-то конкретная гонка катализатором?

– Нет, все развивалось от этапа к этапу. Когда на кону судьба титула, ты не можешь играть в «мир, дружбу, жвачку». Приходится работать на пределе и заходить в «серые зоны» ради победы.

– В какой степени вы жалеете о том, что было разрушено тогда?

– Я ни о чем не жалею. Это было потрясающее время и великолепная борьба, которой я очень горжусь. Потом мы вернулись к нейтральному общению, так что все нормально. Забавно, что теперь мы снова боремся в Extreme E [как владельцы команд]. В конце [прошлого] сезона мы набрали равное количество очков, однако у нас оказалось больше побед – можете себе представить.

И мы не знали о планах друг друга – развивали команды параллельно, и в итоге объявили об этом в течение пары недели. Очень классно.

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