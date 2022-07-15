ФИА ужесточит контроль над дугами безопасности после аварии Чжоу в Сильверстоуне

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что введет новые требования к дугам безопасности.

Об этом объявлено после заседания Технического консультационного комитета ФИА, где обсуждалась авария пилота на старте . Болид новичка «Формулы-1» проскользил по асфальту в перевернутом состоянии, в результате чего структура безопасности над головой гонщика сломалась. При этом другая система защиты – гало – выдержала нагрузки и уберегла Чжоу от серьезных травм.

Команды «Ф-1» подтвердили, что готовы к введению более жестких требований в 2023 году, сообщает ФИА. В то же время Федерация не рассказала, какие именно меры будут приняты.

The Race предполагает, что изменит требования к дизайну дуги и нагрузкам, которые структура должна выдерживать на испытаниях.

Эта новая авария в «Ф-1» еще страшнее, чем кажется: вообще-то проверенная годами система защиты сломалась

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