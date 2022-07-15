ФИА ужесточит контроль над дугами безопасности после аварии Чжоу в Сильверстоуне

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что введет новые требования к дугам безопасности.
Об этом объявлено после заседания Технического консультационного комитета ФИА, где обсуждалась авария пилота «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя на старте Гран-при Великобритании. Болид новичка «Формулы-1» проскользил по асфальту в перевернутом состоянии, в результате чего структура безопасности над головой гонщика сломалась. При этом другая система защиты – гало – выдержала нагрузки и уберегла Чжоу от серьезных травм.
Команды «Ф-1» подтвердили, что готовы к введению более жестких требований в 2023 году, сообщает ФИА. В то же время Федерация не рассказала, какие именно меры будут приняты.
The Race предполагает, что ФИА изменит требования к дизайну дуги и нагрузкам, которые структура должна выдерживать на испытаниях.
Эта новая авария в «Ф-1» еще страшнее, чем кажется: вообще-то проверенная годами система защиты сломалась
«Не знаю, как выжил. Отпустил руль и ждал мощный удар». Он вышел на старт в «Ф-1» через 5 дней после крупнейшей аварии года
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram