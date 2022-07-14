Мика Хаккинен: «Леклер не может позволить себе новых сходов, если хочет догнать Ферстаппена»

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о победе на Гран-при Австрии и текущей ситуации в чемпионате.

Хаккинен считает, что с учетом развития событий Леклер вряд ли сумеет догнать Ферстаппена, если у того не будет проблем с надежностью болида.

«В прошлый уик-энд «Феррари» удалось победить и это придаст команде уверенности в своих силах. В «Феррари» много работали, чтобы найти способ повысить максимальную скорость на прямых, которая нужна им для борьбы с «Ред Булл». При этом по ходу уик-энда в Австрии мы также видели, что «Феррари» способна лучше «Ред Булл» работать с шинами на дистанции гонки – и это на трассе, которая обычно больше подходит именно «Ред Булл».

Конечно, проблема с двигателем, возникшая на болиде Карлоса Сайнса показывает, что «Феррари» нужно продолжать работать над улучшением надежности техники. Уверен, что они знают, в чем именно заключаются эти проблемы. не может позволить себе новых сходов с дистанции, если он хочет догнать Ферстаппена. На самом деле, все наоборот – ему нужно, что Макс сошел в какой-то гонке, чтобы догнать соперника», – рассказал Хаккинен.

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