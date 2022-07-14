Валттери Боттас: «Альфа Ромео» нужно прогрессировать, в противном случае мы откатимся назад»

Пилот «Альфа Ромео» призвал команду продолжать работу над развитием болида и не сбавлять обороты.

«Альфа Ромео» хорошо начала сезон, однако не заработала ни одного очка на двух последних Гран-при. Сейчас занимает шестое место в Кубке конструкторов, отставая от «Альпин» на 30 очков, а при этом опережает на 17 очков.

«Некоторые команды очевидно добились прогресса. Например, . В Австрии они смотрелись лучше обычного. В то же время в гонке «Альпин» и были быстрее нас, в то время как на «Сильверстоуне» это было не так.

Нам нужно продолжать прогрессировать, в противном случае мы откатимся назад. Стоит ли нам ждат обновлений болида в самое ближайшее время? Нет, вряд ли. Я конечно надеюсь, но думаю, что новинки, самое ранее, могут появиться только на Гран-при Венгрии», – рассказал Боттас.

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