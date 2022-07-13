Леклер, Шумахер и Ферстаппен – в тройке лучших пилотов Гран-при Австрии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Шарль Леклер («Феррари»), Мик Шумахер («Хаас») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Австрии по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап на «Ред Булл Ринге» Леклер получил 9,6 балла. Шумахер занял в рейтинге второе место (9,0), а Ферстаппен третье (8,8).
Рейтинг пилотов на Гран-при Австрии
1. Шарль Леклер («Феррари») – 9,6
2. Мик Шумахер («Хаас») – 9,0
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,8
4. Эстебан Окон («Альпин») – 8,6
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,4
6. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,2
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,8
8. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7,6
9. Ландо Норрис («Макларен») – 7,4
10. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,0
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