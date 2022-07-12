Жак Вильнев: «Я критиковал Шумахера за аварии, но Мик действительно прибавил»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев похвалил пилота «Хааса» Мика Шумахера.
В Великобритании Шумахер заработал первые очки в чемпионате, а на Гран-при Австрии финишировал шестым. Вильнев выступал в роли критика Мика, но теперь признал его успехи.
«Комплимент и совет для Мика Шумахера. Безусловно, он добился прогресса в гоночном плане. Я критиковал его за то, что он слишком часто попадает в аварии и переусердствует, но Мик действительно прибавил. Его сражение с Хэмилтоном в субботу получилось отличным.
В то же время Мик чересчур выдавливает соперника с трассы сразу же после обгона. В гонке он несколько раз так поступал, в том числе с Фернандо Алонсо. Надо действовать осторожнее. Однако это единственный минус – скорость в последних гонках хорошая», – отметил Вильнев.
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