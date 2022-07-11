Мик Шумахер о борьбе с Хэмилтоном: «Главное, чему я научился – каждый пилот, оказавшись под давлением, рано или поздно может ошибиться»

Пилот рассказал, что остался доволен своим выступлением на .

В субботнем спринте Шумахеру удалось долгое время сдерживать , а в гонке немец сумел выступить еще лучше и финишировал шестым.

«Главное, чему я научился – это то, что все мы люди, и что все мы можем ошибаться. Что каждый пилот, оказавшись под сильным давлением, рано или поздно может допустить ошибку.

Так что да, для меня было важно узнать это, и больше не бояться бороться с кем-либо на трассе.

Мы продемонстрировали потенциал наших машин, потенциал пилотов. Мы знаем, что нужно нашей машине, чтобы мы могли быть быстры. В начале сезона наша машина смотрелась очень сильно, потом команды начали привозить новинки. В какой-то момент мы могли немного сбиться с пути с точки зрения поиска оптимальных настроек болида, но затем мы пришли к отличному варианту настроек, в то время как у конкурентов порой тоже могут возникать проблемы. И все это выливается в такие результаты, как в Австрии», – рассказал Шумахер.

Шумахер наконец поехал: отбивался от Хэмилтона на «Хаасе» без обновлений, ворвался в топ-6, сорвал титул «гонщика дня»

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