Шарль Леклер о неполадках в конце гонки: «Это было очень напряженно»

Пилот «Феррари» рассказал, что действительно сильно нервничал в конце Гран-при Австрии, когда на его болиде возникли неполадки в работе педали газа.

Несмотря на трудности в работе машины, Леклеру удалось удержать первое место и выиграть гонку.

«Не сказал бы, что это было слегка напряженно. Нет, это было очень напряженно. Педаль газа работала очень нестабильно в середине поворота и могла застрять. Так что в третьем повороте приходилось очень трудно, потому что там тебе точно не нужна лишняя скорость при прохождении.

Так что управлять машиной было очень трудно. И в медленных поворотах было намного сложнее, чем в скоростных. Но в итоге мы смогли добраться до финиша, это самое главное.

Мне приходилось довольно часто отпускать педаль газа и ехать по инерции – просто чтобы понять, как именно задействовать педаль газа в поворотах. В остальном ничего сложно. Просто нужно было играться педалью газа, нажимая и отпуская, стараясь подобрать оптимальную в таких условиях скорость прохождения поворота. Но просто это не было», – рассказал Леклер.

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