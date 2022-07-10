Шарль Леклер: «Нам очень нужна была эта победа»

Пилот подвел итоги , отметив, что остался очень доволен победе.

«Очень хорошая гонка. У нас был отличный темп. В начале заезда мы неплохо поборолись с Максом, а в конце было просто невероятно тяжело. У меня была проблема с работой педали газа. На низких скоростях педаль застревала при использовании на 20-30 процентов, так что было очень непросто. Но мы сделали так, что машина продержалась до финиша, я очень рад.

Очень странно, что эти проблемы возникли примерно в тот же момент, когда сошел Карлос. Так что я не мог не думать об этом. Хотя я знал, что проблема не была связана с двигателем, плохо работала именно сама педаль. К счастью, мы смогли добраться до финиша.

Мне определенно нужен был такой результат, нужна была победа. Последние пять гонок были невероятно тяжелыми и для меня самого, и для команды. И это здорово, что мы наконец-то смогли продемонстрировать такую скорость. Нужно атаковать до самого конца», – рассказал Леклер.

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