Сидоркова продолжит карьеру в РСКГ

будет выступать в серии кольцевых гонок (СМП РСКГ).

Сидоркова была гонщицей Серии W в прошлом сезоне и планировала участвовать в чемпионате и в этом году. В новом сезоне выступления российских пилотов в международных стартах возможно лишь под нейтральным флагом и при соблюдении условий.

«Хочу поблагодарить «СМП Рейсинг» за поддержку и помощь в нынешней трудной ситуации. Рада вернуться на домашние трассы и в паддок РСКГ, где всегда хотят меня видеть», – написала Сидоркова.

Ирина уже гонялась в РСКГ в 2020 году и заняла девятое место в классе «Туринг-Лайт», проведя 12 гонок.

Сидоркова подтвердила пропуск сезона-2022 в серии W: «Мою карьеру и мои мечты снова растоптали, сказка кончилась»

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