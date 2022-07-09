Шарль Леклер: «Феррари» не может позволить себе борьбу между напарниками в гонке»

Гонщик Шарль Леклер считает борьбу с напарником угрозой для победы на Гран-при Австрии.

Леклер и сражались в спринте и заняли вторую и третью позицию, соответственно.

«Завтра длинная гонка, и работа с шинами будет более важным фактором, чем сегодня. Пожалуй, завтра мы не можем позволить себе того, что произошло сегодня», – сообщил Леклер.

В то же время Шарль не считает, что вырвал бы первое место у из :

«Хватило бы этого для победы? Я так не думаю, потому что Макс тоже стал работать с покрышками, когда создал отрыв. Мы никогда не узнаем, что произошло бы. Что есть, то есть.

Не знаю насчет правил борьбы. Решать, естественно, не нам, этим займется [руководитель команды] Маттиа [Бинотто]».

Сайнс, в свою очередь, заявил, что случившееся слабо повлияло на итог спринта:

«Вряд ли мы могли много выиграли или проиграли из-за сражения. Одним баллом больше, одним меньше – в спринте раздают не так много очков. И казалось, что Макс уверенно контролирует гонку. Не сказать, что мы много проиграли».

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