Джордж Расселл: «В спринте отстали от «Ред Булл» и «Феррари» чуть сильнее, чем ожидали»

Пилот подвел итоги спринта перед Гран-при Австралии, который он завершил на четвертой позиции.

«Мы и не ожидали, что сможем соперничать по скорости с и , но в итоге мы отстали от соперников чуть сильнее, чем полагали.

Думаю, если реально оценивать ситуацию, то в гонке мы можем побороться с Чеко Пересом. При этом сейчас за ночь вы почти не можете ничего менять в машине. Нельзя менять настройки. Можно только подробно изучить работу шин – понять, где вы справились, а где еще можете прибавить. Когда у вас есть всего одна практика для подготовки, это непросто.

Эти болиды «Формулы-1» почти как космические корабли. Они невероятно сложные, в них огромное количество параметров, которые можно менять. И от того, попали вы в настройки или нет, зависит очень многое», – рассказал Расселл.

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