Тото Вольфф о борьбе Хэмилтона с Шумахером: «У «Хааса» было преимущество над «Мерседесом», нам не хватало скорости»

Исполнительный директор прокомментировал сражение и .

Хэмилтон отобрал у пилота восьмое место по итогам спринта на Гран-при Австрии после затяжной борьбы.

«Ему (Шумахеру) пришлось сражаться за позицию, и у них («Хааса») было преимущество, так как у нас слишком большое лобовое сопротивление, к тому же немного не хватает скорости на этой трассе.

Здесь мы просто показываем недостаточный темп. На предыдущих этапах мы очень здорово проявляли себя по воскресеньям, сейчас, напротив, не получилось», – заявил Тото в эфире Sky Sports.

Ферстаппен выиграл спринт «Ф-1» в Австрии, Шумахер долго отбивался от Хэмилтона

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