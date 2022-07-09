Тото Вольфф о борьбе Хэмилтона с Шумахером: «У «Хааса» было преимущество над «Мерседесом», нам не хватало скорости»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Тото Вольфф Хаас Мик Шумахер Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал сражение Льюиса Хэмилтона и Мика Шумахера.

Хэмилтон отобрал у пилота «Хааса» восьмое место по итогам спринта на Гран-при Австрии после затяжной борьбы.

«Ему (Шумахеру) пришлось сражаться за позицию, и у них («Хааса») было преимущество, так как у нас слишком большое лобовое сопротивление, к тому же немного не хватает скорости на этой трассе.

Здесь мы просто показываем недостаточный темп. На предыдущих этапах мы очень здорово проявляли себя по воскресеньям, сейчас, напротив, не получилось», – заявил Тото в эфире Sky Sports.

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