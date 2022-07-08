Шарль Леклер: «В спринте нужно будет набраться терпения»

Пилот рассказал о целях на субботний спринт перед .

«Завтра нужно будет набраться терпения, хотя понятно, что если у меня появится возможность выйти вперед, я постараюсь ей воспользоваться. Время будет решать все, в спринте это важный фактор.

В завтрашнем спринте я точно буду готов поиграть в игры в завтрашнем спринте. Посмотрим, какие у нас будут возможности. Если никаких – нужно будет просто набраться терпения и ждать уже воскресную гонку», – рассказал Леклер.

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