Серхио Перес: «В спринте нужно будет атаковать и постараться отыграться»

Пилот подвел итоги квалификации к .

«Начиная с первой практики, ощущения за рулем болида были далеко не лучшими. Так что нам понадобилось какое-то время, чтобы понять машину. Надеюсь, завтра мы будем смотреться лучше.

Мне не удалось поймать оптимальный ритм, поэтому нам по-прежнему нужно стараться прибавить. Завтра нас ждет спринт, а Гран-при в воскресенье, так что нужно продолжать работать и атаковать в завтрашнем спринте, постараться отыграться, чтобы оказаться на максимально выгодной позиции на старте воскресной гонки», – рассказал Перес.

Казалось, «Мерседес» наконец доберется до топ-3 в квале. Но Хэмилтон и Расселл улетели в стены один за другим – и Льюис «разочарован в себе»

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