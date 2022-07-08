Гельмут Марко о целях «Ред Булл» на спринт: «Пилотам нужно ехать без ошибок и беречь шины»

Советник подвел итоги квалификации к , а также рассказал о целях на субботний спринт.

«Раньше мы были быстрее, но на последней попытке к финальному сектору у нас почти не осталось шин. Шины слишком быстро изнашивались, поэтому нам пришлось менять стратегию.

Что будет требоваться от пилотов в спринте? Ехать без ошибок и беречь шины», – рассказал Марко.

Казалось, «Мерседес» наконец доберется до топ-3 в квале. Но Хэмилтон и Расселл улетели в стены один за другим – и Льюис «разочарован в себе»

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