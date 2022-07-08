Джордж Расселл: «Мерседес» в борьбе – темп в гонках обычно лучше, чем в квалификациях»

рассчитывает на успех в Шпильберге, несмотря на аварию в квалификации.

В третьем сегменте Расселл вылетел в барьеры – то же самое чуть ранее случилось с его напарником . Джорджу удалось сохранить пятую позицию на старте субботнего спринта.

«Обычно в гонках темп у нас лучше, чем в квалификациях. Безусловно, мы в борьбе. Для команды это, пожалуй, лучшая квалификация в плане скорости, но худшая по результату. Это гонки.

Последние этапы складываются для меня тяжело, однако мы можем расквитаться завтра.

С физической точки зрения я в порядке, но слегка беспокоюсь за болид – сможем ли мы его восстановить», – сообщил Джордж.

«Я точно мог стать четвертым – я отыгрывал десятую на своем круге и выкладывался на полную, так как считал, что есть возможность зацепиться за третье место. В итоге оказалось, что вряд ли был такой шанс. Я извиняюсь перед командой и ребятами в боксах», – приводит слова Расселла RaceFans.

Британский гонщик также рассказал об обновлениях, которые подготовил к Гран-при Австрии:

«Мы привезли кое-какие вещи, так как понимаем, что и чуть больше используют возможности, касающиеся правил по планке [под днищем]. Наверно, это сыграло в нашу пользу.

Я не питаю иллюзий – Льюис выступал феноменально, просто летел по трассе. Пожалуй, в квалификации я пошел в неверном направлении по настройками – может, они лучше подойдут для гонки».

Расселл врезался в барьеры в квалификации к Гран-при Австрии

Гран-при Австрии-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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