Макс Ферстаппен: «Очень рад поулу, но очки будут присуждать после гонки и спринта»

Пилот подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, в которой сумел завоевать поул. Ферстаппен начнет с первой позиции завтрашний спринт, который определит стартовый порядок на Гран-при.

«Ожидание между первой и второй попыткой было очень долгим. А это всегда не очень хорошо, ведь поймав какой-то ритм тебе лучше продолжать гоняться.

Еще упала температура трассы, изменился ветер, но в итоге борьба в квалификации вышла очень плотной. Притом что это очень непростая трасса, проехать ее оптимально довольно сложно. Здесь не так много поворотов, но те, что есть – очень сложные. Можно легко допустить ошибку.

Я очень рад поулу, но очки все-таки будут присуждать после гонки в воскресенье, а также после завтрашнего спринта. Думаю, у нас отличная машина. Обычно квалификация не является нашим сильнейшим местом, так что я надеюсь, что завтра смогу нормально стартовать и чисто проехать первый поворот. Дальше может случиться что угодно, но я уверен в нашей машине.

На трибунах собралось невероятное количество болельщиков и мне очень приятно видеть оранжевые цвета повсюду. Здесь я всегда получаю потрясающую поддержку. Надеюсь, мы проведем отличный уик-энд», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Австрии-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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