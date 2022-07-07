Чжоу Гуаньюй об аварии: «Принял наиболее безопасное положение и ждал мощный удар»

рассказал об аварии на .

Болид перевернулся после аварии на старте и врезался в ограждение на огромной скорости.

«Когда машина перевернулась, я первым делом отпустил руль, потому что в такой аварии можно легко сломать [запястья]. Болид продолжал скользить по земле, и я понимал, что удар будет мощным, потому что машина не останавливалась. Я старался принять наиболее безопасное положение и ждал – просто ждал удар. Когда машина остановилось, я не понимал, где нахожусь, потому что висел вниз головой.

Потом я почувствовал, что что-то протекает, хотя не был уверен, что дело в болиде. Так что я пытался выключить двигатель, но он еще работал. Я понимал, что в случае пожара будет трудно выбраться. В итоге я выключил мотор, и все было нормально.

Пока я не увидел фото, то не понимал, где был. Мне удалось выбраться, и врачи поместили меня в медицинскую машину, но я лишь потом осознал весь инцидент. Я не знал, что произошло, кто меня ударил, потому что просто ехал к белой линии и первому повороту и вдруг почувствовал огромный толчок», – сообщил Чжоу.

Новичок «Формулы-1» объяснил, как выбрался из машины, зажатой между барьером из шин и металлическим ограждением:

«Пришлось выскальзывать из болида, можно сказать – по крайней мере расположить ноги на сиденье – тогда меня смогли вытащить. [Маршал] со мной разговаривал: хотел убедиться, что я в сознании и в порядке, спрашивал, помню ли я, что произошло».

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