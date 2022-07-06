Тимо Глок о 8-м месте Шумахера: «Для Мика это невероятно важный результат, он давно назревал»

Бывший пилот «Формулы-1» поддержал Мика Шумахера, который на заработал свои первые очки в «Ф-1».

«Для Мика Шумахера это невероятно важный результат, хотя его первый финиш в очковой зоне давно назревал. Зачастую Мику просто не везло, его преследовали технические проблемы, а еще у него бывали неровные уик-энды, которые он начинал с отставания, потому что что-то случалось в первой практике.

Конечно, он и сам допустил пару пилотажных ошибок, но когда ты атакуешь на пределе, такое иногда случается. Для Мика также было важно оказаться заметно быстрее Кевина Магнуссена, у которого были проблемы на протяжении всего уик-энда. И в гонке темп Мика был очень хорош, даже в сравнении с некоторыми пилотами из первой десятки, вроде Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля. Мик смотрелся очень сильно и был быстр.

При этом Мик действовал очень спокойно, не давая себе увлекаться. Поддерживая команду даже в не самых приятных ситуациях, которые в определенной степени вызвал сам босс команды Гюнтер Штайнер, Мик для своего возраста справляется очень хорошо.

Я считаю, что теперь, когда этот узел наконец-то разрублен, у Мика с плеч упадет колоссальный груз ответственности. За Мика был рад весь паддок, ведь этот результат давно назревал. Думаю, это должно придать Мику хороший импульс», – рассказал Глок.

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