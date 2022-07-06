Гельмут Марко: «На Гран-при Австрии у соперников будут большие проблемы с подпрыгиванием болидов»

Советник считает, что его команда будет фаворитом на предстоящем Гран-при Австрии.

«Безусловно, на трибунах будет очень много болельщиков из Нидерландов, которые будут поддерживать Макса. При этом нам будет нужно постараться немного обуздать энтузиазм Макса, чтобы он мог нормально отдохнуть перед гонкой.

Думаю, что на этой трассе у других команд будет больше проблем с подпрыгиванием болидов. И им придется чуть выше поднимать болиды, увеличивая дорожный просвет. У нас же с этим нет никаких проблем.

Также нужно помнить о том, что двигатели, которые стоит «Хонда», очень хорошо работают на большой высоте. В конце концов, наша первая совместная с «Хондой» победа была одержана именно в Австрии, – рассказал Марко.

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