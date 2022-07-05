Экс-пилот «Ф-1» Штук о Леклере: «Бедняга. Но это «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» сочувствует гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру.

Шарль мог победить на Гран-при Великобритании, однако спорная стратегия Скудерии отправила его на четвертое место.

«Интересно, долго ли продержится в «Феррари». В конце концов, он руководитель и должен нести ответственность за решения. С другой стороны, в «Феррари» всегда происходили периоды, когда допускались ошибки.

В этом сезоне ситуация тяжелая. Я рад за , за его первую победу. Однако Шарля Леклера, должно быть, уже тошнит от этого. Бедняга, действительно. Но это «Феррари», – заявил Штук.

Немец высказался о шансах Скудерии переломить ситуацию:

«Времени еще много, они будут работать над этим. У команды по-прежнему есть все необходимое для завоевания титула».

Что случилось на Гран-при Великобритании: метания «Феррари» в командной тактике и слив Леклера, крах Ферстаппена из-за поломки

Жак Вильнев: «Леклер общался с «Феррари» как первый номер, а это не так»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram