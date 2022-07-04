Жан Тодт об аварии Чжоу: «Рад, что следовал своим убеждениям и навязал «Формуле-1» гало»

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Бывший президент ФИА Жан Тодт прокомментировал аварию Чжоу Гуаньюя на Гран-при Великобритании.

Болид «Альфа Ромео» под управлением Чжоу перевернулся после столкновения с «Мерседесом» Джорджа Расселла и на крыше докатился до заграждений – где машину подбросило в воздух и бросило на забор из металлической сетки.

Считается, что если бы не защитный каркас гало, принявший на себя всю нагрузку в момент скольжения болида в перевернутом положении, Чжоу мог как минимум получить очень серьезные травмы. Авария также вполне могла закончиться летальным исходом.

Именно Тодт стоял за программой введения системы гало в «Формулу-1» и в целом формульные серии под эгидой ФИА. Тодт продавил изменения, несмотря на сопротивления многих команд и гонщиков.

«Рад, что я все-таки решил следовать своим убеждениям и несмотря на сильное сопротивление оппозиции навязал внедрение гало», – отметил Тодт.

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