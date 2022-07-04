Мик Шумахер о первых очках: «Здорово избавиться от вопросов СМИ и сосредоточиться на гонках»

Первые очки в «Формуле-1» позволят снизить давление со стороны СМИ, считает Мик Шумахер.
Гонщик «Хааса» финишировал восьмым на Гран-при Великобритании, его напарник Кевин Магнуссен стал десятым.
«В целом мы очень довольны прорывом с 19-го места. Я говорил, что скорость для продвижения вперед есть, и мы, безусловно, это продемонстрировали.
Отличный результат для команды, двойные очки. Это очень поможет в командном зачете, но и мне тоже. Здорово избавиться от вопросов СМИ и сосредоточиться на важном – гонках и пилотаже», – сказал Шумахер.
После финиша Мик эмоционально отреагировал на успех по радио:
«Наконец-то! Я вам говорил, ребята – это тот самый уик-энд. Боже мой! Вы прекрасны, парни, вы прекрасны. ######! Вы, #####, прекрасны! #####... Извините за мат».
Шумахер завоевал первые очки в «Формуле-1»
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