Мик Шумахер о первых очках: «Здорово избавиться от вопросов СМИ и сосредоточиться на гонках»

Первые очки в «Формуле-1» позволят снизить давление со стороны СМИ, считает .

Гонщик финишировал восьмым на Гран-при Великобритании, его напарник стал десятым.

«В целом мы очень довольны прорывом с 19-го места. Я говорил, что скорость для продвижения вперед есть, и мы, безусловно, это продемонстрировали.

Отличный результат для команды, двойные очки. Это очень поможет в командном зачете, но и мне тоже. Здорово избавиться от вопросов СМИ и сосредоточиться на важном – гонках и пилотаже», – сказал Шумахер.

После финиша Мик эмоционально отреагировал на успех по радио:

«Наконец-то! Я вам говорил, ребята – это тот самый уик-энд. Боже мой! Вы прекрасны, парни, вы прекрасны. ######! Вы, #####, прекрасны! #####... Извините за мат».

Шумахер завоевал первые очки в «Формуле-1»

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