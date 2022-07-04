Тото Вольфф: «Мерседес» не слишком оптимистичен: мы уже видели свет в конце тоннеля, но оказывались неправы»

не слишком оптимистично оценивает перспективы «Мерседеса».

На Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон завоевал подиум и мог претендовать на победу, однако исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что настрой команды не изменился.

«Нет, пока нет. В Барселоне тоже случались моменты, когда мы видели свет в конце тоннеля. Но следующие три городские трассы показали нашу неправоту. Я не хотел бы, чтобы команда обнадеживалась или настраивалась слишком оптимистично.

Нашел ли «Мерседес» путь развития болида? В Барселоне мы уже шли в том же направлении. Проблема подскоков остается, она проявлялась в течение всех трех дней, хотя в гонке в меньшей степени. Надо справиться с этим», – сказал босс «Мерседеса».

Вольфф поделился ожиданиями от , который пройдет с 8 по 10 июля:

«На трассе есть несколько поворотов, которые раньше не особо подходили нашей машине. Нужно изучить ситуацию.

Однако мы постоянно учимся. Полагаю, победить по итогам сезона будет довольно трудно, поэтому просто как следует подготовимся и постараемся выжать из машины все».

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