Хэмилтон – единственный гонщик «Ф-1», ни разу не сошедший в 2022 году

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал подиум на Гран-при Великобритании, финишировав третьим.
После схода напарника Джорджа Расселла Льюис остался единственным из основных пилотов «Формулы-1», проехавшим все Гран-при 2022 года до конца. Резервист «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг также избежал сходов, однако он участвовал лишь в двух гонках.
Хэмилтон и Расселл заработали очки по итогам девяти из десяти этапов сезона – это лучший показатель в пелотоне. Пилотам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу, а также гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру удалось финишировать в очках лишь по восемь раз из-за сходов.
Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме
Гран-при Великобритании-2022. Сайнс выиграл гонку, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram