Хэмилтон – единственный гонщик «Ф-1», ни разу не сошедший в 2022 году

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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал подиум на Гран-при Великобритании, финишировав третьим.

После схода напарника Джорджа Расселла Льюис остался единственным из основных пилотов «Формулы-1», проехавшим все Гран-при 2022 года до конца. Резервист «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг также избежал сходов, однако он участвовал лишь в двух гонках.

Хэмилтон и Расселл заработали очки по итогам девяти из десяти этапов сезона – это лучший показатель в пелотоне. Пилотам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу, а также гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру удалось финишировать в очках лишь по восемь раз из-за сходов.

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