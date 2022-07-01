Джордж Расселл: «Темп болида с полными баками был многообещающим»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Честно говоря, я не уверен насчет нашего темпа. Нужно будет все изучить. На болиде с пустыми баками мне было значительно сложнее, чем Льюису – ему удалось проехать очень хороший круг.

В то же время темп болида с полными баками был более многообещающим. По сравнению с «Маклареном», где тоже использовали шины «хард», мы были намного быстрее. А потом, ближе к концу отрезка, когда шины уже прогрелись, мы были быстрее «Феррари». Мы прибавляли круг за кругом. У нас есть повод для оптимизма, но мы определенно способны прибавить еще.

Мы также знали, что нам будет непросто в скоростных поворотах. Так и вышло. При прохождении «Копс» и связки «Мэгготс-Бэккетс» машину очень сильно трясло. Нам нужно найти причину. Но на прямых проблем с галопированием у нас не было, это радует. Как я уже сказал, у нас есть поводы для оптимизма», – рассказал Расселл.

Форму болида «Ред Булл» растаскивают по «Ф-1» – уже три копии. Дело не только в победах: «Феррари» и «Мерседес» не воспроизвести

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