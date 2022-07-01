Кристиан Хорнер об отсутствии реакции на расизм Пике: «Ред Булл» выгнал Випса – это сильное заявление»

Руководитель «Ред Булл» сообщил, почему команда не отреагировала на расистские фразы Нельсона Пике.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» и отец Келли Пике – девушки – допустил расистские и гомофобные высказывания в адрес пилота . «Ред Булл» стал одной из команд, которая не стала официально реагировать на заявления Пике. Ситуацию комментировал Макс, который посчитал слова Пике неправильными, но подчеркнул, что Нельсон «точно не расист».

Хорнер заявил, что разрыв контракта с резервистом за расистское ругательство говорит о непримиримой борьбе команды с дискриминацией.

«Мы ошеломлены комментариями Нельсона.

У нас случился эпизод со своим молодым гонщиком в конце прошлой недели, и мы предприняли очень решительные действия по поводу расистского высказывания. Мы немедленно выгнали Юри из команды, а потом возникла эта ситуация [с Пике].

Мы считаем, что это разрыв контракта с Юри – очень сильное заявление, мы ни в коем случае не миримся с расизмом и дискриминацией.

Конечно, мы полностью поддерживаем Льюиса, Комитет Хэмилтона и считаем, что дела важнее слов. Наши действия по отношению к Юри были, разумеется, драконовскими, но они согласуются с политикой команды.

Абсолютно очевидно, что Макс полностью поддерживает – он сам сказал на пресс-конференции о полной поддержке Льюиса, и дело не только в Льюисе, а в любой форме расизма и дискриминации в «Ф-1». «Ред Булл» – молодая и очень инклюзивная команда с очень молодой и очень инклюзивной фанбазой, для нас это важно», – объяснил Хорнер.

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