Тото Вольфф: «Если предоставим Хэмилтону болид чуть медленнее, чем у лидеров, он сможет выиграть Гран-при Великобритании»

Исполнительный директор «Мерседеса» поделился мнением о шансах выиграть .

Если Хэмилтон не выиграет на «Сильверстоуне», то установит собственный антирекорд по продолжительности серии без побед. На данный момент Хэмилтон не побеждает уже десять гонок подряд.

«Я думаю, что если мы сможем предоставить Льюису болид, который будет медленнее лидеров на пару десятых секунды, он выиграет гонку. Он самый совершенный гонщик в истории.

К тому же, у каждого гонщика есть любимые трассы. В случае с Льюисом – это «Сильверстоун», а также трассы в Канаде и Венгрии. К тому же, я полагаю, что когда 150000 человек на трибунах за тебя болеют, это тоже дает тебе преимущество.

Сможем ли мы предоставить Льюису такую машину? Ну, я на это надеюсь – что здесь мы сможем максимально приблизиться к лидерам», – рассказал Вольфф.

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